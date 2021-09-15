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Кандасы из Ирана прибыли в Мангистаускую область

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Сентября 2021, 21:00
Кандасы из Ирана прибыли в Мангистаускую область

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистаускую область прибыл самолет с 53 кандасами из Исламской Республики Иран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

«Из города Горган Исламской Республики Иран прибыли 53 кандасов. Планируется, что они 2-3 дня будут в Актау, временно находятся в общежитии. Для них созданы все условия, далее проследуют через Нур-Султан к месту постоянного жительства в СКО», - отметил заместитель акима города Актау Абылкаир Байпаков.

Из прибывших в регион 53 человек 25 - дети. Всего в регион прибыло 20 семей. Среди вернувшихся на историческую Родину - Хадиша Адай.

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«Я родилась в Түркменистане. Но в связи с работой была вынуждена уехать в Божнурд, там прожила больше 20 лет. Я и моя большая семья вернулись на историческую Родину, мы счастливы. Огромное спасибо за теплый прием», - поделилась Хадиша Адай.

Переезд организован Министерством иностранных дел РК, посольством РК в Иране и НАО «Фонд Отандастар» при поддержке акиматов Мангистауской и С

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еверо-Казахстанской областей.

Соотечественники, переселившиеся из Ирана, поселятся в Северо-Казахстанской области, благодаря государственной квоте.

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Соотечественники   Транспорт   Иран   Мангистауская область  
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