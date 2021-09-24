Кандасы из Афганистана приехали в Акмолинскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Четыре семьи этнических казахов, проживавшие в Афганистане, вернулись на свою историческую родину – в Казахстан. Переселенцы прибыли в Акмолинскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области Дины Ахметжановой, четыре семьи, в состав которых входит 35 человек, уже прибыли в Акмолинскую область из Афганистана. Все они вернулись на историческую родину в рамках квоты.

«В этом году она распределена на 258 человек, мы освоили квоту всего на 85%. Прибывшие размещены в городе Кокшетау, Атбасарском, Сандыктауском и Бурабайском районах. Они пройдут все процедуры и получат статус кандаса», - пояснила Д. Ахметжанова.

В рамках закона переселенцам предусмотрено единовременное пособие на каждого члена семьи по 70 МРП (более 200 тысяч тенге), также в течение года они будут получать ежемесячно средства на погашение аренды жилья и коммунальных услуг от 15 до 30 МРП.

Члены семей, по словам спикера, обустроятся и найдут работу.

«В Кокшетау, к примеру, прибыла семья, в составе которой девять человек. Они будут работать в ТОО «Новопэк». Когда они получат статус гражданина РК, будут жить наравне с другими гражданами страны», - отметила Д. Ахметжанова.

Как добавила спикер, всего за 30 лет Независимости в Акмолинскую область на постоянное жительство прибыло 8983 кандаса, в составе которых 40126 граждан. Всего в текущем году в регион перебрались 89 семей, в составе которых 157 человек. Как показывает анализ, 47,9% семей прибыли из Монголии, 29,5% - из Узбекистана, 12,1% - из Китая.