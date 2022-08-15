Канцтовары в Казахстане подорожали на 50% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приближается новый учебный год и казахстанцы активно готовят своих детей к школе. Помимо школьной формы учащимся необходимо приобрести корзину базовых канцтоваров. Насколько выросли цены на школьные принадлежности и в чем причина подорожания товаров - читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Насколько подорожали школьные принадлежности

Как пояснили в одном из крупных магазинов канцелярских товаров, основные виды канцелярских товаров изготавливаются из бумаги (тетради, дневники, альбомы для рисования), пластика различных сортов (ручки, карандаши, линейки) и железа (скрепки, кнопки, зажимы). На все это, сейчас цены выросли в разы. В компании отметили, что на бумажном рынке Казахстана и СНГ монополистами являются российские производители.

«Рулонная бумага используется для производства канцелярских товаров. Такая бумага в дефиците, стоимость ее выросла, а курс рубля за первое полугодии из 5,5 тенге за рубль вырос до рекордных показателей – 9 тенге за рубль. Пластик получают из нефти, либо газа. Цены на энергоресурсы также бьют рекорды», - говорят представители магазина по продаже канцтоваров.

На уровень розничной цены канцелярских товаров также имеют влияние локальные инфляционные процессы в республике, такие как большая курсовая разница, логистические издержки: транспортные услуги подорожали в 3-4 раза. И поскольку товар в большинстве случаев импортируется из ближнего и дальнего зарубежья, то и цена на него выросла в этом году в среднем на 40-50%.

В чем причина подорожания канцтоваров

«Казахстанские производители располагают очень узким ассортиментным рядом канцелярских товаров для школы и офиса. А производят исключительно бумажно-беловую продукцию, такую как дневники, бумага, цветная бумага в незначительных объемах, недостаточных для потребностей населения Казахстана. Как правило, цены на отечественные канцелярские товары не ниже, чем на импортируемые товары. Сырье для производства отечественных канцелярских товаров также завозится из-за границы. Наша компания завозит порядка 95% канцелярских товаров из Европы, России, Китая», - объяснил президент АО «АБДИ Компани» Абдибек Бимендиев.

В компании также предоставили информацию по наборам для первоклассника и учащихся средних классов.

Для учеников младших классов рекомендуют приобрести только необходимые канцелярские товары, такие как:

- тетради, 12 л. (50 шт.), шариковые ручки (5 шт.), чернографитные карандаши (2 шт.), цветные карандаши (набор 6 цв.), альбомы для рисования (2 шт.), акварельные краски (6 цв.), кисти (набор), стакан-непроливайку, пластилин (6 цв.), доску д/лепки, обложки для тетрадей и книг (наборы), цветную бумагу, белый и цветной картон, линейку, ластик, точилку, ножницы, клей-карандаш, пенал, ортопедический рюкзак.

Для учеников средних классов специалисты компании рекомендуют приобрести аналогичные товары, но выбрать подростковый рюкзак, набор линеек, автоматический карандаш, а также канцелярские товары с большим количеством цветов, например 12 цветов, в наборе цветных карандашей, акварельных красок, пластилина.

Стоимость минимальной корзины для младших классов с учетом рекомендуемого количества цветов и единиц товара составит от 17 тыс. тенге, для средних классов от 20 тыс. тенге. Другие дополнительные канцелярские товары, такие как глобус, конструктор, папки для труда, сумки для обуви и прочее, родители могут приобрести по желанию.

Стоимость тетради 12 листов, представленной в магазинах компании ГОСТ 12063-89, плотностью 65 гр/м2 составляет – 45 тенге. Шариковая ручка, синий стержень – 50 тенге. Карандаш чернографитный (простой), НВ – 55 тенге.

Посетив несколько магазинов в центре столицы, корреспондент МИА «Казинформ» узнала: сколько стоит простая тетрадь. Так, средняя цена тетради 12 листов составляет 40-45 тенге за одну штуку.

В целом, как пояснил глава компании, стоимость тетрадей 12 листов на текущий момент варьируется по рынку от 30 до 80 тенге. При этом занижение цены на некоторые канцтовары многими компаниями – это маркетинговый ход.

«Многие торговые точки и компании устанавливают на тетради необоснованно низкую цену - ниже себестоимости. Это, конечно же, делается с целью достижения конкурентного преимущества, привлечения внимания потребителей. Подобная низкая цена на тетради 12 листов достигается за счет повышения цены на другие востребованные товары, такие как пластилин, краски, цветные карандаши и как результат потребитель по факту не приобретает тетради по низкой цене. Как правило, потребитель в таких торговых точках не может приобрести тетради 12 листов по низкой цене отдельно. Они продаются только с другими востребованными товарами», - считает президент компании, отметив, что покупатель должен понимать, что тетрадь 12 листов не может продаваться ниже 40-45 тенге, поскольку есть себестоимость и стоимость доставки тетради из России в Казахстан.

Какие школьные принадлежности подорожали больше всего

Более 50% канцелярских товаров ученика от общего набора изготавливаются из бумаги - это дневники, тетради 12 листов, общие тетради, альбомы для рисования, бумага для черчения, картон белый, картон цветной, бумага цветная и так далее.

Бумажно-беловые изделия для школы привозят из России, в связи с чем, именно эта категория канцелярских товаров подорожала в 2022 году больше других.

На какую продукцию отмечают высокий спрос

Как сообщили в компании, в период подготовки к новому учебному году традиционно высокий рост наблюдают на канцелярские товары для обучения в учебных заведениях – школах, колледжах, вузах. Рюкзаки и тетради 12 листов - основные товары, на которых всегда был и будет спрос.

«Для учеников младших и средних классов родители могут выбрать качественные ортопедические рюкзаки казахстанской торговой марки. Цена них составляет от 8 тыс. 900 тенге. В наличии также есть модели рюкзаков в различной цветовой гамме для учеников младших классов от 6 тыс. 950 тенге», - сказали специалисты компании.

На какие канцтовары упал спрос

Есть и ряд товаров, на которые упал спрос. К примеру, родители пока не покупают сумки для обуви, готовальню для черчения, папки для труда, товары для творчества, ссылаясь на то, что 1 сентября учителя обычно информируют по приобретению подобных товаров, поэтому и покупка происходит позже. Спрос падает и на дневники.

Специалисты отмечают, что на протяжении последних лет родители закупают канцтовары не на весь учебный год, а на первую-вторую четверти, а далее докупают необходимые товары.

О помощи для семей по приобретению канцтоваров

Ежегодно в рамках программы «Всеобуч» предусматривается приобретение школьной одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей. Согласно внесенным 08 августа текущего года изменениям в постановление Правительства РК от 25 января 2008 года № 64, материальная помощь обучающимся и воспитанникам для приобретения одежды, обуви, школьных принадлежностей осуществляется в денежной форме согласно заявлению родителей или лиц, их заменяющих, либо обучающегося, достигшего совершеннолетия. Получатель материальной помощи кроме заявления предоставляет 20-значный номер банковской карточки, владелец которой не имеет кредитных задолженностей и карта не заблокирована. Либо он открывает специальный счет в банке для перечисления материальной помощи.

В акимате Нур-Султана проинформировали, что помощь оказывается школьникам из категории:

- дети из семей, имеющих право на получение АСП;

- дети из семей, не получающих АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (37 389);

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях;

- дети из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

- иные категории (семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями).

Размер материальной помощи составляет 40 тыс. тенге на одного ребенка (размер прожиточного минимума – 37 389 тенге).

К примеру, в столице помощью планируется охватить более 16 720 обучающихся. По информации столичного управления образования, в школы города поступило более 8 тыс. обращений.

Кроме того, 1 августа стартовала республиканская круглогодичная акция «Дорога в школу». В рамках акции оказывается помощь за счет спонсорских средств детям нуждающихся слоев населения (из числа малообеспеченных, многодетных семей, детей –сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей), а также в целях предупреждения непосещения детьми школ по социальным причинам. В новом учебном 2022-2023 году совместно с акиматами районов Нур-Султана помощью за счет спонсорских средств в виде школьных рюкзаков с принадлежностями планируется охватить порядка 10 тыс. детей из социально-уязвимых категорий.



