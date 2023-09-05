Канцлер Германии в образе пирата: Жду мемы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Канцлер Германии Олаф Шольц надел черную повязку на глаз, чтобы скрыть травмы на лице, полученные в результате несчастного случая на пробежке в минувшие выходные. Об этом он сообщил в соцсети Х (ранее - Твиттер), передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

«С нетерпением жду мемы. Благодарю за добрые пожелания. Выглядит хуже, чем есть», - говорится в твите.

Фотография набрала тысячи лайков и комментариев вскоре после публикации. Среди комментариев были и мемы о Шольце в пиратской шляпе с пиратами, размахивающими мечами. Другие пожелали канцлеру Германии скорейшего выздоровления.

По словам официального представителя федерального правительства Штеффена Хебештрайта, фотография была опубликована «для того, чтобы каждый мог привыкнуть к тому, как будет выглядеть президент в ближайшие неделю или две».

Шольцу пришлось отменить свои встречи и выступления в воскресенье, но это не повлияло на его планы на другие дни.