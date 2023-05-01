Канцлер ФРГ принял участие в открытии новой геотермальной станции

БРЮССЕЛЬ - БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию станции по выработке геотермальной энергии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Энергетическая компания «Stadtwerke Schwerin» открывает новую геотермальную станцию в районе Ланкоу федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (северо-запад Германии). Станция предназначена для снабжения 2 тысяч домохозяйств. Энергетический проект обошелся в 20 млн евро.

В церемонии открытия приняли участие федеральный канцлер Олаф Шольц и премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг.

По данным немецких СМИ, станция выкачивает подземные воды температурой 56 градусов из глубины 1296 метров. «Эти воды состоят на 15 процентов из соли», - говорит сотрудник предприятия «Stadtwerke».

Термальная вода течет по пластиковой трубе диаметром 20 сантиметров. Тем не менее, дополнительные тепловые насосы продолжают нагревать термальную воду. Поскольку 56-градусная глубинная вода считается «прохладной» для сетей централизованного теплоснабжения.

Канцлер О.Шольц отметил, что в отличие от энергии ветра либо солнца, геотермальная энергия доступна круглосуточно. «Эти станции могут обеспечить базовую нагрузку даже в те дни, когда мало солнца или ветра, и поэтому являются прекрасным дополнением к ветровой энергии, в которой Мекленбург-Передняя Померания уже сегодня находится на передовых позициях» - сказал О.Шольц.

В будущем тепловые насосы на геотермальной станции будут работать на энергии биогаза. Таким образом, комбинированная теплоэлектростанция будет работать без вреда для климата.

Тем не менее, охлажденную термальную воду необходимо закачивать обратно под землю на глубину около одного километра, что требует дополнительных расходов. Кроме того, остается проблематичным вопрос обеспечения энергией насосов, применяемых для подогрева воды. Данные машины пока работают на энергии природного газа.

Ландшафт местности около г.Шверин дает возможность использовать горячую термальную воду в нескольких местах. Поэтому коммунальные службы местной федеральной земли уже планируют построить еще одну геотермальную электростанцию.