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Канцелярии Первого Президента РК осталось существовать полтора месяца – зампремьера

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
7 Июня 2023, 17:07
Канцелярии Первого Президента РК осталось существовать полтора месяца – зампремьера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о ходе реструктуризации Канцелярии Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас идет реструктуризация данного офиса. Часть сотрудников передадут в другие организации, часть сократят. Канцелярия, как таковая, существовать не будет. Она на стадии реструктуризации. Думаю, в течение месяца-полутора вопрос будет решен», - сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса.

Ранее сообщалось о планах по постепенному сокращению расходов канцелярии. «Есть закон, подзаконные акты. Соответствующие указы, постановления. Как только внесут все изменения, мы, естественно, сократим финансирование. Где-то вообще исключим финансирование. Для нас, это понятно, закон первее. Есть еще подзаконные акты, которые должны быть также приняты. После этого мы примем решение относительно финансирования. Пока мы будем постепенно сокращать», - сказал тогда Е. Жамаубаев в кулуарах Правительства.

15 февраля Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы».


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