Каната Бозумбаева избрали председателем филиала Nur Otan в Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя «Nur Otan» Бауыржан Байбек в ходе поездки в город Талдыкорган принял участие во внеочередной конференции Алматинского областного филиала партии. В качестве нового председателя филиала партии делегатами был избран аким региона Канат Бозумбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии «Nur Otan».

По словам первого зампреда партии, Канат Бозумбаев уже успешно возглавлял партию в Жамбылской и Павлодарской областях. Перед новым руководством филиала стоят задачи по дальнейшему качественному исполнению предвыборных обязательств партии, активизации работы общественных советов и укреплению обратной связи с населением.

«Как сказал Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев на прошедшем расширенном заседании Политического совета, «Казахстан вступает в четвертое десятилетие своей Независимости. Это эпоха больших перемен, сложных и судьбоносных решений». В этих условиях на «Nur Otan», как на правящую партию, возложена особая задача по консолидации общества вокруг государственного курса Президента страны Касым-Жомарта Токаева, обеспечивающего преемственность, политическую стабильность и дальнейшее развитие страны», - отметил Бауыржан Байбек.

Также на конференции он поблагодарил за проделанную работу предыдущего председателя филиала Амандыка Баталова, награжденного решением Бюро Политического совета «Nur Otan» партийной наградой «Белсенді қызметі үшін».

В этот же день Бауыржан Байбек осмотрел ряд социальных объектов в рамках Предвыборной программы партии «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!».

Так, в областном Дворце школьников он посетил новую инновационную лабораторию «FAB LAB», где более 140 детей получили возможность обучаться навыкам конструирования, программирования, создания 3D- и интерактивных моделей.

Далее первый зампред партии ознакомился с работой Центра развития женского предпринимательства, куда женщины-предприниматели могут обращаться за консультациями по вопросам льготного кредитования, расширения рынков сбыта, а также за практической помощью в реализации бизнес-проектов.

«В целом, по итогам 11 месяцев исполнения предвыборной программы партии в регионе введено уже почти 1 миллион кв. м жилья, 12 школ, построено и отремонтировано 538 км дорог, создано 27 тысяч постоянных рабочих мест и др. Аналогичная предметная работа партией проводится также во всех регионах нашей страны», - написал он по итогам поездки на своей странице в Facebook.