Канат Текебаев: Вакцинация против COVID-19 - эффективная мера защиты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель отдела департамента профилактики инфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Канат Текебаев высказал свое мнение касательно производимых вакцин против коронавирусной инфекции. В ходе беседы спикер пояснил, кому запрещено получать вакцину, при каких противопоказаниях не вводится вторая доза российской вакцины «Спутник V», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В начале 2021 года в мире разрабатывалось около 200 потенциальных вакцин против коронавируса, испытания на людях начались для 63 препаратов, а семь из них уже применяются в разных странах. BioNTech/Pfizer - вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим концерном Pfizer. Это первая разрешенная в декабре 2020 года к применению в ЕС и первая официально одобренная Всемирной организацией здравоохранения. Ее использование также разрешено в таких странах, как США, Великобритания, Саудовская Аравия. Всего около 19 стран намерены защитить своих граждан от коронавируса с помощью вакцины BioNTech/Pfizer. Разработчиком вакцины Moderna является одноименная американская биотехнологическая компания. В декабре прошлого года этот препарат был разрешен к применению в США, 6 января его одобрили и в ЕС», - отметил спикер.

Что касается вакцины AZD1222 британско-шведской компании AstraZeneca, она представляет собой векторную вакцину на основе аденовируса шимпанзе ChAdOx1, несущего ген S-белка коронавируса.

А первая в мире зарегистрированная векторная вакцина «Спутник V» разработана на основе новой технологической платформы — аденовирусов человека Ad26 и Ad5, несущих ген S белка коронавируса. Разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (Россия).

«Китайской биофармацевтической компанией Sinovac разработана вакцина от коронавируса под торговой маркой CoronaVac. Sinopharm / BIBP - инактивированная, разработанная Пекинским институтом биологической продукции (Beijing Bio-Institute ofBiological Products Co-Ltd, входит в состав фармацевтической группы Sinopharm). Covaxin или BBV152 A, B, C

- цельновирионная инактивированная вакцина производства Bharat Biotech.

В Казахстане разработана вакцина от коронавирусной инфекции QazCovid-in на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности комитета науки Министерства образования Казахстана. В настоящее время она проходит клинические испытания на людях. Перед разрешением к массовому применению вакцины кандидаты проходят тщательные трехуровневые исследования на безопасность и эффективность», - пояснил эксперт.

Как известно, в Казахстане c 1 февраля началась вакцинация населения от коронавируса российской вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). На первом этапе вакцинацию проходят медработники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, ПМСП, приемных покоев, санитарно-эпидемиологической службы. Заявленная разработчиками эффективность российской вакцины – 92%. Уже в апреле-мае казахстанцы смогут привиться от коронавируса бесплатно в рамках ГОБМП.

«Планируется, что вакцинация против COVID-19 продолжится до конца года с охватом до шести миллионов человек. Вакцинация против COVID-19 запрещена тем, у кого гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременным женщинам и женщинам в период грудного вскармливания, лицам в возрасте до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности). Противопоказанием для введения второго компонента вакцины «Спутник V» являются тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура 40 градусов) на введение первого компонента вакцины», - пояснил Канат Текебаев.

Кроме этого, по словам эксперта, препарат необходимо применять с осторожностью при наличии различных хронических заболеваниях органов и систем, первичных и вторичных иммунодефицитах, злокачественных новообразованиях, включая злокачественные заболевания крови.