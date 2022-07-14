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Канат Таймерденов назначен главой департамента по противодействию экстремизму МВД РК
14 Июля 2022 10:37

Канат Таймерденов назначен главой департамента по противодействию экстремизму МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Канат Таймерденов назначен начальником департамента по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-майор полиции Таймерденов Канат Даниярович назначен начальником департамента по противодействию экстремизму МВД Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.

До последнего назначения Канат Таймерденов занимал пост начальника департамента полиции города Алматы.

Таймерденов Канат, 1976 года рождения. В органах внутренних дел с 1995 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В 2012-2017 годах работал первым заместителем начальника департамента полиции города Алматы. Также занимал пост главы департамента полиции Мангистауской области.


Фото: пресс-служба МВД РК
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Автор:
Корреспондент

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