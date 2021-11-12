Канат Тасибеков: Столица должна быть образцом в развитии казахского языка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столица должна быть образцом в развитии казахского языка. Такое мнение высказал автор книги «Ситуативный казахский» Канат Тасибеков в эфире проекта «20.21» на канале Baige News в Youtube, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С точки зрения состояния, развития языка, мне кажется, что даже за последние 10 лет, шаг вперед, может быть, был... Есть хорошие подвижки, но, они все основаны на демографии. В казахскоязычных семьях больше рождается, больше отдают детей в казахские школы. Вопрос оралманов еще здесь подсоединился. Это все льет воду на мельницу казахского языка», – сказал К. Тасибеков.

По его мнению, столица должна быть локомотивом в развитии казахского языка, образцом для всей страны. Но, сейчас Нур-Султан таким образцом не является. Даже кандасы из Монголии и других стран через некоторое время начинают говорить по-русски.

Отвечая на вопросы журналистов, К. Тасибеков высказался по поводу, так называемых, «языковых патрулей». По его словам, как и в любом другом вопросе, большинство людей, до 80%, относится к проблеме языка нейтрально. Именно эту часть общества должны привлекать к продвижению языка активисты, делать это большинство своими сторонниками.

«Куат (Ахметов – «Казинформ») начал работать с противниками. Но, вот я 10 лет занимаюсь языком, ко мне на семинары приходят люди, покупают книги. Я не слышал, чтобы кто-то сказал: «Да не нужен мне этот язык». Ни разу не слышал. Поэтому, то, чем он занимается, это чистейшей воды популизм и, с точки зрения целесообразности, конструктивизма – это абсолютный ноль», – сказал К. Тасибеков.

Кроме того, спикер назвал поведение таких активистов, как Куат Ахметов, неказахским, не соответствующим казахской толерантности.

Канат Тасибеков – автор самоучителя «Ситуативный казахский» с собственной методикой изучения государственного языка.