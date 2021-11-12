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Канат Тасибеков: Столица должна быть образцом в развитии казахского языка

12 Ноября 2021 22:24
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Канат Тасибеков: Столица должна быть образцом в развитии казахского языка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столица должна быть образцом в развитии казахского языка. Такое мнение высказал автор книги «Ситуативный казахский» Канат Тасибеков в эфире проекта «20.21» на канале Baige News в Youtube, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С точки зрения состояния, развития языка, мне кажется, что даже за последние 10 лет, шаг вперед, может быть, был... Есть хорошие подвижки, но, они все основаны на демографии. В казахскоязычных семьях больше рождается, больше отдают детей в казахские школы. Вопрос оралманов еще здесь подсоединился. Это все льет воду на мельницу казахского языка», – сказал К. Тасибеков.

По его мнению, столица должна быть локомотивом в развитии казахского языка, образцом для всей страны. Но, сейчас Нур-Султан таким образцом не является. Даже кандасы из Монголии и других стран через некоторое время начинают говорить по-русски.

Отвечая на вопросы журналистов, К. Тасибеков высказался по поводу, так называемых, «языковых патрулей». По его словам, как и в любом другом вопросе, большинство людей, до 80%, относится к проблеме языка нейтрально. Именно эту часть общества должны привлекать к продвижению языка активисты, делать это большинство своими сторонниками.

«Куат (Ахметов – «Казинформ») начал работать с противниками. Но, вот я 10 лет занимаюсь языком, ко мне на семинары приходят люди, покупают книги. Я не слышал, чтобы кто-то сказал: «Да не нужен мне этот язык». Ни разу не слышал. Поэтому, то, чем он занимается, это чистейшей воды популизм и, с точки зрения целесообразности, конструктивизма – это абсолютный ноль», – сказал К. Тасибеков.

Кроме того, спикер назвал поведение таких активистов, как Куат Ахметов, неказахским, не соответствующим казахской толерантности.

Канат Тасибеков – автор самоучителя «Ситуативный казахский» с собственной методикой изучения государственного языка.


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#Нур-Султан   #СМИ   #Общество  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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