За счет чего планируется нарастить производство в металлургической промышленности РК

В металлургической промышленности рост производства по итогам первого квартала текущего года составляет 4,3%. Об этом на правительственном часе в Мажилисе сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, в металлургической промышленности рост производства по итогам первого квартала текущего года составляет 4,3%. До конца года планируется обеспечить рост за счет увеличения сталелитейными предприятиями (АО Qarmet, ТОО «КСП Стил», ТОО Shymkent Temir, TOO Ferrum Vtor, ТОО «Казферросталь», ТОО Forever Flourishing (Middle Asia) Pty LTD) объема продукции до 4 млн тонн (с 3,923 до 4 млн тонн), плоского проката до 2,6 млн тонн (с 2,456 до 2,550 млн тонн) и производства чугуна до 3 млн тонн (с 2,865 до 2,950 млн тонн) на Qarmet.

По меди объемы роста (с 419 до 452 тысяч тонн) будут обеспечены за счет ТОО «Казцинк» (114,2%, с 42 до 48 тысяч тонн), «Корпорации Казахмыс» (114% с 214 до 244 тысяч тонн) и «Группы KazMinerals» (100%, 121 тысяч тонн). По цинку (101%, с 280 до 285 тысяч тонн) и свинцу (101%, с 95 до 97 тысяч тонн) будут обеспечены за счет ТОО «Казцинк», алюминия на 1% АО «КЭЗ» (с 261 до 265 тысяч тонн).

— В среднесрочной перспективе до 2029 года планируется в два раза увеличить объемы производства меди с 450 тысяч до 1 млн тонн за счет реализации проекта нового медеплавильного завода в области Абай, — сказал Канат Шарлапаев.

Он также добавил, что реализация проекта позволит переработать весь объем экспортируемого медного концентрата.

Производство стали увеличиться до 10 млн тонн за счет расширения ТОО Qarmet, а также реализации новых проектов по производству стали специального назначения («Казахсталь») мощностью 1,2 млн тонн.

Также компания ERG совместно с BAOWU Steel в городе Рудный планируют запустить углубленную переработку железорудного сырья. Производство горячебрикетированного железа позволит обеспечить 100% сырьевую базу для сталелитейных производств.