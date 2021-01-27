РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:07, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Канат Сарсембаев назначен руководителем аппарата Министерства образования и науки РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом министра образования и науки РК Сарсембаев Канат Маратович назначен на должность руководителя аппарата Министерства образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Канат Сарсембаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Юрист».

    Трудовую деятельность начал в 1998 году юристом Института международного права и международного бизнеса «Данекер». С 2000 по 2002 годы работал ведущим специалистом, главным специалистом в Министерстве государственных доходов РК. С 2002 по 2005 годы — и.о. старшего эксперта, старший эксперт, главный эксперт Отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента РК.

    С 2005 по 2011 годы — заведующий Отделом правовой экспертизы Аппарата Конституционного Совета РК. С 2011 по 2015 годы работал государственным инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК. С 2015 по 2017 год занимал должность акима Узункольского района Костанайской области. С 2017 по 2019 годы работал руководителем аппарата акима Северо-Казахстанской области. С 2019 по 2021 годы занимал должность ответственного секретаря Министерства образования и науки РК.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Назначения Образование МОН
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Сегодня, 15:42
    104-летняя жительница Чикаго прыгнула с парашютом с высоты 4100 метров
    Сегодня, 15:33
    Тысячелетние артефакты эпохи викингов найдены во дворе дома в Норвегии
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!