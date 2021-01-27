Канат Сарсембаев назначен руководителем аппарата Министерства образования и науки РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом министра образования и науки РК Сарсембаев Канат Маратович назначен на должность руководителя аппарата Министерства образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Канат Сарсембаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Юрист».

Трудовую деятельность начал в 1998 году юристом Института международного права и международного бизнеса «Данекер». С 2000 по 2002 годы работал ведущим специалистом, главным специалистом в Министерстве государственных доходов РК. С 2002 по 2005 годы — и.о. старшего эксперта, старший эксперт, главный эксперт Отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента РК.

С 2005 по 2011 годы — заведующий Отделом правовой экспертизы Аппарата Конституционного Совета РК. С 2011 по 2015 годы работал государственным инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК. С 2015 по 2017 год занимал должность акима Узункольского района Костанайской области. С 2017 по 2019 годы работал руководителем аппарата акима Северо-Казахстанской области. С 2019 по 2021 годы занимал должность ответственного секретаря Министерства образования и науки РК.