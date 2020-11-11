Канат Сахариянов: Просмотр телевизора – это прошлый век

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор Atameken Business Channel Канат Сахариянов заявил о том, что просмотр телевидения постепенно уходит в прошлое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле интернет является очень серьезным оппонентом современному телевидению. Я бы согласился со сценарием компании Deloitte о том, что телевидение будет превращаться в фабрику производства контента, но не является каналом доминирующего потребления у аудитории», - сказал Канат Сахариянов на Astana Media Week.

Он пояснил свою мысль.

«Если говорить о молодой аудитории, то она фактически полностью отошла от телевидения и она скоро станет основной покупательской аудиторией, лет через 5-10. Медиапотребление полностью перейдет на диджитальные каналы коммуникации. Поэтому наши коллеги должны четко понимать, что просмотр прибитого к стенке телевизора – это уже прошлый век. Поэтому все действия в развитии наших компаний должны быть направлены именно на развитие коммуникативных возможностей потребления информации», - отметил спикер.

Именно такой путь, по его словам, избрал возглавляемый им медиа-ресурс.

«Мы полностью адаптируем наш телевизионный продакшн-контент под форматы интернет-телевидения как в техническом, так и в креативном плане. Это форматы Youtube, ID TV. Поэтому мы рассматриваем нашу телевизионную компанию именно как продакшн-платформу. Мы делаем большой упор на развитие департаментов, связанных с социальными сетями», - заключил К. Сахариянов.