Канат Мусин: Миссия адмюстиции - защищать потенциально слабую сторону в спорах с органами власти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С сегодняшнего дня вступает в силу Административно-процедурный процессуальный кодекс. По словам председателя судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РК Каната Мусина, миссия административной юстиции заключается в том, чтобы защищать потенциально слабую сторону в спорах с органами власти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня для нашей страны исторический день, потому что с сегодняшнего дня вступает в силу Административно-процедурный процессуальный кодекс, таким образом, в нашей стране заработает новая сфера административной юстиции. Сегодня в стране будет работать новый четвертый вид судопроизводства – административный», - отметил Канат Мусин.

По его словам, миссия административной юстиции - защищать потенциально слабую сторону в спорах с органами власти.

«К примеру, акимат отказал в предоставлении земельного участка. Человек подает иск, так как не согласен. Суд будет рассматривать этот спор по правилам нового Кодекса. До 1 июля такие дела рассматривались в гражданском судопроизводстве. Гражданско-процессуальные правила звучат так, что стороны равны, а процесс состязательный. Но о каком равенстве можно говорить, если одни наделены властью, а другие – нет. Ресурсы госоргана с аппаратом экспертов и юристов, и возможностью простого человека не сопоставимы. С сегодняшнего дня ситуация изменится. Новый процесс – это активный судья в поисках активной истины», - пояснил председатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РК.

То есть, суд теперь по делам административного производства не может оставить иск без рассмотрения или отказать в ее принятия. С момента предъявления иска дело считается возбужденным в суде. То есть, как только заявление поступило в суд и прошло регистрацию, дело уже считается возбужденным: оно должно быть рассмотренным.

Человеку не нужно доказывать, что он прав. Время доказывания ляжет на госорган. В случае, если госорган не докажет законность обоснованности своего решения, он проиграет дело.

«Суд не связан с заявленными требованиями. Гражданин – потенциально слабая сторона. Теперь суд может помочь ему правильно сформулировать иск, вплоть до изменения его вида. А их по кодексу четыре: об оспаривании действий, о принуждении их совершения, о совершении действия и признании. От правильности выбранного вида иска зависит итоговое судебное решение. В помощь сторонам процесса судья вправе высказать свое предварительное мнение по отдельным правовым моментам спора. Это позволит сторонам лучше подготовиться и привести дополнительные доводы. Как результат, улучшится качество разбирательства, процесс становится более предсказуемым, решение суда не будет сюрпризом для сторон», - отметил Канат Мусин.