Канат Мусин избран председателем Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Канат Мусин избран председателем Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кандидатуру Каната Мусина представил спикер Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин.

«Нам необходимо избрать председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе. В этой связи, согласно закону «О комитетах и комиссиях Парламента» РК председателя Комитета предлагает председатель Палаты. Поэтому, в соответствии со статьей 8 данного закона предлагаю кандидатуру депутата Мусина Каната Сергеевича на должность председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе», - отметил в ходе пленарного заседания Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Депутаты Мажилиса проголосовали за избрание Каната Мусина в качестве председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Напомним, в ходе пленарного заседания Мажилиса досрочно прекращены полномочия депутатов Нурлана Дулатбекова, Нурлана Абдирова и Айзады Курмановой.







