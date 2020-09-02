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Канат Мусин избран председателем Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса

2 Сентября 2020 11:54
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Канат Мусин избран председателем Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Канат Мусин избран председателем Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Кандидатуру Каната Мусина представил спикер Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин.

«Нам необходимо избрать председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе. В этой связи, согласно закону «О комитетах и комиссиях Парламента» РК председателя Комитета предлагает председатель Палаты. Поэтому, в соответствии со статьей 8 данного закона предлагаю кандидатуру депутата Мусина Каната Сергеевича на должность председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе», - отметил в ходе пленарного заседания Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Депутаты Мажилиса проголосовали за избрание Каната Мусина в качестве председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Напомним, в ходе пленарного заседания Мажилиса досрочно прекращены полномочия депутатов Нурлана Дулатбекова, Нурлана Абдирова и Айзады Курмановой.



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#Мажилис   #Назначения  
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