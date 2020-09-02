Канат Мусин избран председателем Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Канат Мусин избран председателем Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Кандидатуру Каната Мусина представил спикер Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин.
«Нам необходимо избрать председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе. В этой связи, согласно закону «О комитетах и комиссиях Парламента» РК председателя Комитета предлагает председатель Палаты. Поэтому, в соответствии со статьей 8 данного закона предлагаю кандидатуру депутата Мусина Каната Сергеевича на должность председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе», - отметил в ходе пленарного заседания Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.
Депутаты Мажилиса проголосовали за избрание Каната Мусина в качестве председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.
Напомним, в ходе пленарного заседания Мажилиса досрочно прекращены полномочия депутатов Нурлана Дулатбекова, Нурлана Абдирова и Айзады Курмановой.
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