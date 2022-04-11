НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Канат Кульшманов назначен и.о. руководителя пресс-службы Премьер-Министра Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Исполняющим обязанности руководителя пресс-службы Премьер-Министра Республики Казахстан назначен Кульшманов Канат Амангельдинович.

Канат Кульшманов окончил ЕНУ им. Л. Гумилева по специальности журналистика. Имеет ученую степень доктора PhD. Трудовую деятельность начал в 2007 году корреспондентом информационного агентства «Казинформ». В разные годы работал пресс-секретарем акима Актюбинской области, директором департамента по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, заместителем руководителя аппарата акима Жамбылской области. С июня 2021 года по настоящее время являлся руководителем пресс-службы АО «НК «КазМунайГаз».