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    14:33, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Канат Кульшманов назначен и.о. руководителя пресс-службы Премьер-Министра

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Канат Кульшманов назначен и.о. руководителя пресс-службы Премьер-Министра Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Исполняющим обязанности руководителя пресс-службы Премьер-Министра Республики Казахстан назначен Кульшманов Канат Амангельдинович.

    Канат Кульшманов окончил ЕНУ им. Л. Гумилева по специальности журналистика. Имеет ученую степень доктора PhD. Трудовую деятельность начал в 2007 году корреспондентом информационного агентства «Казинформ». В разные годы работал пресс-секретарем акима Актюбинской области, директором департамента по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, заместителем руководителя аппарата акима Жамбылской области. С июня 2021 года по настоящее время являлся руководителем пресс-службы АО «НК «КазМунайГаз».


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