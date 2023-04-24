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    14:51, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Канат Кожукаев назначен акимом Жанааркинского района Улытауской области

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    Фото: Ұлытау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Канат Кожукаев назначен акимом Жанааркинского района Улытауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По согласованию с Администрацией Президента РК распоряжением акима Улытауской области Кожукаев Канат Шубаевич назначен акимом Жанааркинского района», - сообщили в акимате.

    Сегодня с участием акима области в Жанааркинском районе состоялась ІІ внеочередная сессия районного маслихата. На совещании глава региона представил активу района нового акима.

    Канат Кожукаев родился 9 апреля 1967 года в поселке Атасу Жанааркинского района Карагандинской области. Образование высшее.

    В 1991 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, в 2008 году – Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Специальности: «Агрономия» и «Правовое регулирование в сфере экономики».

    1991 – 1993 гг. – агроном совхоза Дружба Жанааркинского района.

    1993 – 1999 гг. – главный специалист комитета по управлению земельными ресурсами Жанааркинского района.

    1999 – 2005 – директор Жанааркинского земельно-кадастрового филиала «ГосНПЦзем».

    2005 – 2006 – специалист Жанааркинского филиала РГП «Центр по недвижимости» по Карагандинской области.

    2006 – 2007 – заведующий Жанааркинским филиалом РГП «Центр по недвижимости» по Карагандинской области.

    2007 – 2008 – регистратор-консультант управления юстиции Жанааркинского района.

    2008 – 2010 – заведующий Жанааркинским филиалом РГКП «Центр по недвижимости» по Карагандинской области.

    2010 – 2010 – директор Жанааркинского филиала Карагандинского научно-производственного центра земли.

    2011 – 2016 – руководитель аппарата акима Жанааркинского района.

    2016 – 2023 – заместитель акима Жанааркинского района.


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