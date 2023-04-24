АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Канат Кожукаев назначен акимом Жанааркинского района Улытауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По согласованию с Администрацией Президента РК распоряжением акима Улытауской области Кожукаев Канат Шубаевич назначен акимом Жанааркинского района», - сообщили в акимате.

Сегодня с участием акима области в Жанааркинском районе состоялась ІІ внеочередная сессия районного маслихата. На совещании глава региона представил активу района нового акима.

Канат Кожукаев родился 9 апреля 1967 года в поселке Атасу Жанааркинского района Карагандинской области. Образование высшее.

В 1991 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, в 2008 году – Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Специальности: «Агрономия» и «Правовое регулирование в сфере экономики».

1991 – 1993 гг. – агроном совхоза Дружба Жанааркинского района.

1993 – 1999 гг. – главный специалист комитета по управлению земельными ресурсами Жанааркинского района.

1999 – 2005 – директор Жанааркинского земельно-кадастрового филиала «ГосНПЦзем».

2005 – 2006 – специалист Жанааркинского филиала РГП «Центр по недвижимости» по Карагандинской области.

2006 – 2007 – заведующий Жанааркинским филиалом РГП «Центр по недвижимости» по Карагандинской области.

2007 – 2008 – регистратор-консультант управления юстиции Жанааркинского района.

2008 – 2010 – заведующий Жанааркинским филиалом РГКП «Центр по недвижимости» по Карагандинской области.

2010 – 2010 – директор Жанааркинского филиала Карагандинского научно-производственного центра земли.

2011 – 2016 – руководитель аппарата акима Жанааркинского района.

2016 – 2023 – заместитель акима Жанааркинского района.