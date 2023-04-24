Канат Кожукаев назначен акимом Жанааркинского района Улытауской области
«По согласованию с Администрацией Президента РК распоряжением акима Улытауской области Кожукаев Канат Шубаевич назначен акимом Жанааркинского района», - сообщили в акимате.
Сегодня с участием акима области в Жанааркинском районе состоялась ІІ внеочередная сессия районного маслихата. На совещании глава региона представил активу района нового акима.
Канат Кожукаев родился 9 апреля 1967 года в поселке Атасу Жанааркинского района Карагандинской области. Образование высшее.
В 1991 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, в 2008 году – Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Специальности: «Агрономия» и «Правовое регулирование в сфере экономики».
1991 – 1993 гг. – агроном совхоза Дружба Жанааркинского района.
1993 – 1999 гг. – главный специалист комитета по управлению земельными ресурсами Жанааркинского района.
1999 – 2005 – директор Жанааркинского земельно-кадастрового филиала «ГосНПЦзем».
2005 – 2006 – специалист Жанааркинского филиала РГП «Центр по недвижимости» по Карагандинской области.
2006 – 2007 – заведующий Жанааркинским филиалом РГП «Центр по недвижимости» по Карагандинской области.
2007 – 2008 – регистратор-консультант управления юстиции Жанааркинского района.
2008 – 2010 – заведующий Жанааркинским филиалом РГКП «Центр по недвижимости» по Карагандинской области.
2010 – 2010 – директор Жанааркинского филиала Карагандинского научно-производственного центра земли.
2011 – 2016 – руководитель аппарата акима Жанааркинского района.
2016 – 2023 – заместитель акима Жанааркинского района.