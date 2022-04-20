Канат Касымжанов назначен генеральным директором «Қазмедиа орталығы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра информации и общественного развития РК Канат Касымжанов назначен на должность Генерального директора ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Facebook МИОР РК.

Касымжанов Канат Сакенович окончил Казахский Экономический Университет им. Т. Рыскулова по специальности «Экономика», а также The University of Glasgow, Adam Smith Business School.

Трудовой путь начал в 2004 году в АО «Казкоммерцбанк», занимал должности менеджера, старшего менеджера, начальника управления в АО «Народный банк Казахстана», АО «Евразийский банк», главного менеджера Международного финансового центра «Астана».

Ранее занимал должность заместителя Генерального директора по финансовым вопросам ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы».

Напомним, ранее занимавшая должность генерального директора «Қазмедиа орталығы» Ляззат Жунусова сегодня была назначена первым заместителем Председателя агентства «Хабар».







