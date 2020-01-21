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Канат Ислам вплотную приблизился к тройке лидеров рейтинга WBO

21 Января 2020 13:15
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Канат Ислам вплотную приблизился к тройке лидеров рейтинга WBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленную версию рейтингов во всех весовых категориях, сообщает Sports.kz.

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В табеле о рангах среднего веса обладатель титула WBO International из Казахстана Канат Ислам поднялся с пятого на четвертое место.
Тройку лидеров дивизиона составляют мексиканец Хайме Мунгия , британец Лиам Уильямс и ирландский боксер Люк Килер. Чемпионом мира WBO в среднем весе является представитель США Деметриус Андраде .
В своем последнем бою, который прошел 26 октября в Алматы, Канат Ислам победил единогласным решением судей намибийца Уолтера Каутондокву.



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Ключевые слова: Спорт,
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