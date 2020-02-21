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Канат Ислам вошел в топ-3 рейтинга WBO
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Канат Ислам (27-0, 21 КО) поднялся на одну позицию в обновленном рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В новом выпуске табеля о рангах обладатель титула WBO International в среднем весе расположился на третьей строчке, уступая лишь мексиканцу Хайме Мунгии (35-0, 28 КО) и британскому боксеру Лиаму Уильямсу (22-2-1, 17 КО). Чемпионом мира WBO в среднем весе является представитель США Деметриус Андраде (29-0, 18 КО).
Свой последний на сегодняшний день бой Канат провел 26 октября 2019 года в Алматы, в нем он одержал победу единогласным решением судей над Уолтером Каутондоквой (18-2, 17 КО) из Намибии. Результат вышел весьма спорным — представители африканца после поединка не согласились с вердиктом и заявили о намерении подать апелляцию в WBO.
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