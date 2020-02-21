+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -2 °С
USD 376.16 EUR 406.18
RUB 5.90 CNY 53.60
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Канат Ислам вошел в топ-3 рейтинга WBO

21 Февраля 2020 08:59
Поделиться:
Канат Ислам вошел в топ-3 рейтинга WBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Канат Ислам (27-0, 21 КО) поднялся на одну позицию в обновленном рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Кто стал следующим соперником казахстанского боксера Жанибека Алимханулы
Геннадий Головкин получил травму и отложил возвращение на ринг Названы боксеры, которые будут бороться за олимпийские лицензии Небитый казахстанский боксер сразится с мексиканцем по прозвищу «Тайсон»

В новом выпуске табеля о рангах обладатель титула WBO International в среднем весе расположился на третьей строчке, уступая лишь мексиканцу Хайме Мунгии (35-0, 28 КО) и британскому боксеру Лиаму Уильямсу (22-2-1, 17 КО). Чемпионом мира WBO в среднем весе является представитель США Деметриус Андраде (29-0, 18 КО).

Свой последний на сегодняшний день бой Канат провел 26 октября 2019 года в Алматы, в нем он одержал победу единогласным решением судей над Уолтером Каутондоквой (18-2, 17 КО) из Намибии. Результат вышел весьма спорным — представители африканца после поединка не согласились с вердиктом и заявили о намерении подать апелляцию в WBO.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив