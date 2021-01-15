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Канат Ислам узнал новые дату и место проведения следующего боя
15 Января 2021 04:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер Канат Ислам (27-0, 21 КО) намерен провести свой очередной поединок в феврале, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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По информации сайта BoxRec.com, возвращение 36-летнего «Казаха» состоится 20 февраля в Майами (штат Флорида, США). Имя его соперника пока не называется. Ранее казахстанец планировал выйти на ринг 16 октября прошлого года в американском городе Плант-Сити, но данное событие было отменено.
Последний на сегодняшний день поединок Каната Ислама состоялся 26 октября 2019 года в Алматы — в нем он одержал спорную победу единогласным решением судей над представителем Намибии Уолтером Каутондоквой (18-2, 17 КО) и защитил титул WBO International в среднем весе.
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