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    12:11, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    Канат Ислам уложился в вес перед боем с эквадорцем в США

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    МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ - В Майами, штат Флорида, США, состоялась церемония взвешивания участников вечера бокса, в рамках которого свой очередной поединок проведет непобежденный представитель Казахстана Канат Ислам (27-0, 21 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником «Казаха» станет эквадорский боец Джейсон Минда (14-3-1, 8 КО). Бой среднего веса рассчитан на десять раундов.

    Накануне поединка оба соперника уложились в лимит средней категории (72,6 кг или 160 фунтов): Канат Ислам показал на весах ровно 72,6 кг, а его соперник оказался чуть легче — 72,1.

    Напомним, изначально Канат Ислам должен был драться с боксером из Ганы Ободаи Саи (35-3-1, 26 КО), однако африканец снялся с боя по неизвестным причинам.


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