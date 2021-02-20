Канат Ислам уложился в вес перед боем с эквадорцем в США

МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ - В Майами, штат Флорида, США, состоялась церемония взвешивания участников вечера бокса, в рамках которого свой очередной поединок проведет непобежденный представитель Казахстана Канат Ислам (27-0, 21 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником «Казаха» станет эквадорский боец Джейсон Минда (14-3-1, 8 КО). Бой среднего веса рассчитан на десять раундов.

Накануне поединка оба соперника уложились в лимит средней категории (72,6 кг или 160 фунтов): Канат Ислам показал на весах ровно 72,6 кг, а его соперник оказался чуть легче — 72,1.

Напомним, изначально Канат Ислам должен был драться с боксером из Ганы Ободаи Саи (35-3-1, 26 КО), однако африканец снялся с боя по неизвестным причинам.