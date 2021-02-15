Канат Ислам сразится против африканского боксера с 35 победами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стала известна дата возвращения на ринг непобежденного казахстанского боксера Каната Ислама (27-0-1, 21 KO), пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации Boxingscene.com, «Казах» проведет свой следующий бой в Майами, штат Флорида, США, 20 февраля. Его соперником станет представитель Ганы Ободаи Саи (35-3-1, 26 КО). Встреча среднего веса рассчитана на 10 раундов.

Отметим, что ранее казахстанец назывался в качестве потенциального соперника экс-чемпиона мира в первой средней категории из Мексики Хайме Мунгии (36-0, 29 КО). Судя по всему, сторонам так и не удалось достичь договоренности.

Канат Ислам не боксировал с октября 2019 года. В своем последнем выступлении он одержал спорную победу в Алматы над намибийцем Уолтером Каутондоквой (18-2, 17 КО) и выиграл вакантный титул WBO International в среднем весе.

Что касается Ободаи Саи, то его предыдущий поединок также состоялся в позапрошлом году — 9 августа в Аккре он разошелся ничьей с Мардочи Катембо (13-4-1) из ДР Конго.