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    10:15, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Канат Ислам сделал заявление о возвращении на ринг

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер, чемпион WBO International в среднем весе Канат Ислам (28-0, 22 КО) в скором времени планирует вернуться на ринг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Как рассказал 37-летний спортсмен в своем Instagram, в настоящее время он проводит тренировки в Стамбуле: «Дорогие мои болельщики, мы активно готовимся к поединку. ИншАллах, скоро поделимся хорошими новостями. Пламенный привет вам из Турции!», — написал он.

    Последнее на сегодняшний день выступление Каната Ислама состоялось 21 февраля в Майами (штат Флорида, США), в том бою он нокаутировал в седьмом раунде эквадорца Джейсона Минду (14-4-1, 8 КО).


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