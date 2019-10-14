Канат Ислам проведет открытую тренировку перед боем с американцем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 октября казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам проведёт открытую тренировку перед предстоящим боем в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на казахстанский информационный центр.

«Мероприятие состоится на Арбате в 15:00 часов. Помимо Каната Ислама здесь будут присутствовать и другие участники вечера бокса - Руслан Мырсатаев, Арман Рысбек, Аскар Эрубек и Бексултан Раушанов», - отмечается в сообщении.

Отметим, 26 октября во дворце культуры и спорта имени Балуана Шолака в Алматы пройдёт вечер профессионального бокса, где в главном бою встретятся Канат Ислам (26-0, 21 KO) и американский боксер Уолтер Каутондоква (18-1, 17 КО). На кону будет стоять титул чемпиона WBO International в первом среднем весе, который принадлежит Канату Исламу.

На сегодняшний день Уолтер Каутондоква занимает 9 позицию в списке ТОП-10 боксеров по версии WBO.В рамках соревнований будет проведено 9 боев с участием известных казахстанских боксеров и представителей из США, Китая и стран Европы.

Данное спортивное мероприятие будет транслироваться на 150 стран мира в прямом эфире на первой казахстанской стриминговой платформе QP TV.