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Канат Ислам проведет открытую тренировку перед боем с американцем

14 Октября 2019 16:22
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Канат Ислам проведет открытую тренировку перед боем с американцем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 октября казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам проведёт открытую тренировку перед предстоящим боем в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на казахстанский информационный центр.

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«Мероприятие состоится на Арбате в 15:00 часов. Помимо Каната Ислама здесь будут присутствовать и другие участники вечера бокса - Руслан Мырсатаев, Арман Рысбек, Аскар Эрубек и Бексултан Раушанов», - отмечается в сообщении.

Отметим, 26 октября во дворце культуры и спорта имени Балуана Шолака в Алматы пройдёт вечер профессионального бокса, где в главном бою встретятся Канат Ислам (26-0, 21 KO) и американский боксер Уолтер Каутондоква (18-1, 17 КО). На кону будет стоять титул чемпиона WBO International в первом среднем весе, который принадлежит Канату Исламу.
На сегодняшний день Уолтер Каутондоква занимает 9 позицию в списке ТОП-10 боксеров по версии WBO.В рамках соревнований будет проведено 9 боев с участием известных казахстанских боксеров и представителей из США, Китая и стран Европы.
Данное спортивное мероприятие будет транслироваться на 150 стран мира в прямом эфире на первой казахстанской стриминговой платформе QP TV.
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Ключевые слова: Спорт,
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Серик Сабеков

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