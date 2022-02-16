Канат Ислам проведет бой за титул WBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 февраля непобежденный казахстанский боксер Канат Ислам (28-0, 22 KO) проведет свой следующий поединок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он выступит в главном событии вечера бокса в Плант-Сити (штат Флорида, США). Соперником «Казаха» станет экс-претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе из Великобритании Джимми Келли (25-2, 10 КО).

По информации организаторов, компании ProBox Promotions, на кону в бою будет стоять титул чемпиона WBO Global в среднем весе.

Напомним, что это шоу изначально должно было состояться 21 января, но дата была перенесена из-за коронавирусных ограничений.

Канат Ислам предыдущий бой провел 20 февраля 2021 года в Майами, в том поединке он техническим нокаутом в седьмом раунде победил эквадорца Джейсона Минду (14-5-1, 8 КО).

