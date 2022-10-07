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    07:32, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Канат Ислам прошел взвешивание перед боем в США

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский боксер Канат Ислам (28-1, 22 КО) по прозвищу «Казах» прошел процедуру взвешивания перед следующим боем в Соединенных Штатах Америки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В преддверии поединка с представителем Аргентины Хавьером Франсиско Масьелем (34-17, 23 КО) по прозвищу «Зверь» боксер из Казахстана уложился в рамки средней весовой категории. Поединок состоится седьмого октября в Плант-Сити (штат Флорида, США).

    Последний бой Ислам провел против британского боксера Джимми Келли (26-3, 10 КО) и потерпел поражение раздельным решением судей. Поединок проходил за титул WBO Global в среднем весе.


    Фото: instagram.com/islamkanatqazaq




    Теги:
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