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Канат Ислам представил промо-ролик к титульному бою

6 Октября 2019 01:28
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Канат Ислам представил промо-ролик к титульному бою

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Канат Ислам представил брутальный промо-ролик к своему предстоящему поединку с Уолтером Каутондоквой из Намибии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В главном поединке вечера я встречусь с Уолтором Каунтодоквой. На кону будет стоять мой титул чемпиона WBO International в первом среднем весе», — написал боксер под публикацией с роликом в Instagram-аккаунте.

Напомним, что Канат Ислам завоевал свой пояс в июле в Алматы, нокаутировав уже на 14-й секунде первого раунда доминиканского боксера Хулио де Хесуса.

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Ключевые слова: Спорт,
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