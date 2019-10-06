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Канат Ислам представил промо-ролик к титульному бою
6 Октября 2019 01:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Канат Ислам представил брутальный промо-ролик к своему предстоящему поединку с Уолтером Каутондоквой из Намибии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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«Вы ждёте 26 октября? Казахстан, город Алматы, дворец культуры и спорта им. Балуана Шолака вечер профессионального бокса!
В главном поединке вечера я встречусь с Уолтором Каунтодоквой. На кону будет стоять мой титул чемпиона WBO International в первом среднем весе», — написал боксер под публикацией с роликом в Instagram-аккаунте.
Напомним, что Канат Ислам завоевал свой пояс в июле в Алматы, нокаутировав уже на 14-й секунде первого раунда доминиканского боксера Хулио де Хесуса.
Ключевые слова: Спорт,
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