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    19:12, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Канат Ислам получил нового соперника за день до боя

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У казахстанского боксера Каната Ислама (27-0, 21 КО) сменился соперник накануне его боя в Майами (США). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По информации сайта Boxrec.com, Ислам встретится с эквадорцем Джейсоном Миндой (14-3-1, 8 КО). Бой в среднем весе запланирован на десять раундов. Напомним, изначально 36-летний казахстанец должен был драться с боксером из Ганы Ободаи Саи (35-3-1, 26 КО).

    В предыдущий раз Канат Ислам выходил на ринг в октябре 2019 года, когда он победил единогласным решением судей намибийца Уолтера Каутондокву (18-2, 17 КО) и успешно защитил титул чемпиона WBO International в среднем весе.




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