Канат Ислам получил нового соперника на следующий бой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - У казахстанского боксера-средневеса Каната Ислама сменился соперник по следующему поединку, который пройдет 7 октября в Плант-Сити (штат Флорида, США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Изначально планировалось, что соперником «Казаха» станет представитель Доминиканской Республики 32-летний Эдвард Уллоа Диас (13-3, 10 КО). Теперь BoxRec.com указывает оппонентом 38-летнего Каната его ровесника аргентинца Хавьера Франсиско Монтиэля (34-17, 23 КО). Поединок рассчитан на восемь раундов.

Для Каната Ислама этот бой станет вторым в 2022 году - в своем предыдущем выступлении он встречался с Джимми Келли (26-3, 10 КО) в бою за вакантный титул WBO Global и проиграл единогласным решением судей, потерпев первое поражение в карьере.

Что касается Монтиэля, то он 19 августа дрался у себя на родине против соотечественника Марсело Эстебана Косереса (31-5-1, 17 КО) и проиграл техническим нокаутом.

















Фото:qarmaqshy-tany.kz