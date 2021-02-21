Канат Ислам нокаутировал «Палача» в бою с двумя нокдаунами

МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Канат Ислам (27-0, 21 КО) выступил на вечере бокса в Майами (США, штат Флорида), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

36-летний казахстанец провел бой в среднем весе с эквадорским боксером Джейсоном Миндой (14-3-1, 8 КО) по прозвищу «Палач», который вышел на замену в последний момент: изначально Ислам должен был драться с ганцем Ободаи Саи (35-3-1, 26 КО).

Поединок Ислама с эквадорцем был рассчитан на десять раундов, но не продлился всю дистанцию — он закончился победой Каната нокаутом в седьмом раунде, перед этим эквадорец дважды побывал в нокдауне.

Таким образом, Канат Ислам одержал 28-ю победу в своей профессиональной карьере. Добавим, что он не выходил на ринг с октября 2019 года. Что касается Джейсона Минды, то он потерпел четвертое поражение.