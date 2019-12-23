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Канат Ислам назвал дату следующего поединка
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Непобежденный казахстанский боксер Канат Ислам (27-0, 21 КО) рассказал о возвращении к тренировкам и сроках своего следующего поединка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
«Друзья! Тренировочный процесс начался! В марте следующего года у нас будет большой бой! Следите за новостями», — написал Ислам в Instagram, прикрепив видео тренировки на пляже.
Напомним, свой последний на сегодня поединок Канат Ислам провел 26 октября. В рамках главного события вечера бокса в Алматы казахстанец победил единогласным решением судей боксера из Намибии Уолтера Каутондокву (18-2, 17 KO) — 97-92, 97-92, 99-92, защитив титул WBO International в первом среднем весе. Результат вызвал множество споров и дискуссий, а сторона Каутондоквы решила потребовать компенсации от Всемирной боксерской организации (WBO).
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