Канат Ислам и Данияр Елеусинов покинули рейтинг IBF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская федерация (IBF) представила обновленную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Представляем Вашему вниманию позиции боксеров из Казахстана:

Во втором среднем весе Айдос Ербосынулы сохранил четвертую строчку. Первые две позиции вакантны, на третьем месте располагается россиянин Евгений Шведенко. Чемпион мира IBF в этом дивизионе — Сауль «Канело» Альварес из Мексики.

В средней категории, где звание чемпиона мира принадлежит Геннадию Головкину, Жанибек Алимханулы остался девятым, Мейирим Нурсултанов опустился с 12-й позиции на 13-ю, а Канат Ислам, занимавший 14-е место, покинул рейтинг. Первое место в ТОП-15 занимает бразильский боксер Эскива Фалькао, вторая строчка вакантна, третий — немец Патрик Войцицки.

В полусреднем весе Данияр Елеусинов, бывший в предыдущем месяце 13-м, также был исключен из рейтинга. Чемпион мира — американец Эррол Спенс, первые две позиции не заняты, а наивысшее претендентское место — третье — занимает его соотечественник Джарон Эннис.