+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 433.69 EUR 497.4
RUB 5.81 CNY 68.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Канат Ислам и Данияр Елеусинов покинули рейтинг IBF

14 Января 2022 16:40
Поделиться:
Канат Ислам и Данияр Елеусинов покинули рейтинг IBF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская федерация (IBF) представила обновленную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Юлия Галышева cтала 11-ой на этапе Кубка мира по фристайл-могулу в США
Тимофей Скатов впервые в карьере сыграет в основной сетке Большого шлема Юлия Галышева преодолела квалификацию ЭКМ по фристайл-могулу Казахстанский теннисист вышел в 1/4 финала турнира в Австралии

Представляем Вашему вниманию позиции боксеров из Казахстана:

Во втором среднем весе Айдос Ербосынулы сохранил четвертую строчку. Первые две позиции вакантны, на третьем месте располагается россиянин Евгений Шведенко. Чемпион мира IBF в этом дивизионе — Сауль «Канело» Альварес из Мексики.

В средней категории, где звание чемпиона мира принадлежит Геннадию Головкину, Жанибек Алимханулы остался девятым, Мейирим Нурсултанов опустился с 12-й позиции на 13-ю, а Канат Ислам, занимавший 14-е место, покинул рейтинг. Первое место в ТОП-15 занимает бразильский боксер Эскива Фалькао, вторая строчка вакантна, третий — немец Патрик Войцицки.

В полусреднем весе Данияр Елеусинов, бывший в предыдущем месяце 13-м, также был исключен из рейтинга. Чемпион мира — американец Эррол Спенс, первые две позиции не заняты, а наивысшее претендентское место — третье — занимает его соотечественник Джарон Эннис.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Юлия Галышева cтала 11-ой на этапе Кубка мира по фристайл-могулу в США
Тимофей Скатов впервые в карьере сыграет в основной сетке Большого шлема
Юлия Галышева преодолела квалификацию ЭКМ по фристайл-могулу
Казахстанский теннисист вышел в 1/4 финала турнира в Австралии
Популярное
1 КНБ РК сделал заявление о Самате Абише
2 Ужесточение карантина ждет с 14 января жителей Акмолинской области
3 В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров
4 В отношении шымкентского филиала «КазТрансГаз Аймак» составили четыре административных протокола
5 Райхан Койшанова назначена главным санитарным врачом Актюбинской области
6 В Нур-Султане отменили «красный» уровень террористической опасности
Читайте также
Матч КХЛ «Витязь» - «Барыс» отменен
ЭКМ по фристайл-акробатике: Акмаржан Калмурзаева преодолела квалификацию
КНБ РК сделал заявление о Самате Абише
Ужесточение карантина ждет с 14 января жителей Акмолинской области
В системе казахстанского образования начинается новый этап качественных преобразований - Слямжар Ахметжаров
В отношении шымкентского филиала «КазТрансГаз Аймак» составили четыре административных протокола
Райхан Койшанова назначена главным санитарным врачом Актюбинской области
В Нур-Султане отменили «красный» уровень террористической опасности
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив