Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Канат Искаков назначен вице-министром информации и общественного развития РК

30 Января 2023, 18:53
Канат Искаков назначен вице-министром информации и общественного развития РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Искаков Канат Жумабаевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Искаков Канат Жумабаевич родился в 1982 году в городе Шымкенте.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом Государственного фонда развития молодежной политики г. Алматы.

В разные годы работал в различных государственных структурах, в том числе в Мажилисе Парламента РК, секретариате Государственного секретаря РК Администрации Президента РК, в Центре стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.

2012-2021 годы занимал должность заведующего сектором Пресс-службы Администрации Президента РК.

С 2021 года по настоящее время — председатель Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

Оставайтесь в курсе событий Премьер-Министра и Правительства Казахстана — подписывайтесь на официальный Telegram-канал


Фото: t.me/KZgovernment


Новости по теме
Нурлан Курмалаев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК
Ильяс Оспанов назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК
Нурлан Нуркенов назначен первым заместителем акима Астаны
Теги:
Читайте также
Нурлан Курмалаев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК
Ильяс Оспанов назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК
Нурлан Нуркенов назначен первым заместителем акима Астаны
Ринат Мухаметкалиев назначен заместителем акима Костанайской области
Айман Ибраева назначена руководителем управления образования Костанайской области
Максут Кожанов возглавил Управление пассажирского транспорта и автодорог Карагандинской области
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Жумабай Карагаев назначен первым заместителем акима Мангистауской области
Новости партнеров
Популярное
1 Ребенок утонул в бассейне Шымкента
2 Около 8 млрд тенге незаконно выплатил подрядчику акимат Петропавловска
3 Десятилетнюю проблему карагандинского предпринимателя помогли решить сотрудники Антикора
4 Нурлан Нуркенов назначен первым заместителем акима Астаны
5 Ринат Мухаметкалиев назначен заместителем акима Костанайской области

Лента новостей