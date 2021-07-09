Канат Искаков назначен председателем Комитета информации МИОР РК
Канат Искаков родился в 1982 году в г. Шымкенте.
Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Московский государственный университет им. М. Ломоносова.
Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности ведущего специалиста Государственного фонда развития молодежной политики.
В 2006-2009 гг. — и.о. гл. специалиста; гл. специалист; эксперт Департамента общественно-политической работы Министерства культуры и информации РК.
С февраля по ноябрь 2009 г. являлся помощником депутата Мажилиса Парламента РК.
В 2009-2011 гг. — консультант Секретариата Государственного секретаря РК.
В 2011-2012 гг. — эксперт; консультант Центра стратегических разработок и анализа АП РК.
С мая 2012 года по настоящее время — заведующий сектором пресс-службы Президента РК.