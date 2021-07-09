Канат Искаков назначен председателем Комитета информации МИОР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Искаков Канат Жумабаевич назначен на должность председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Канат Искаков родился в 1982 году в г. Шымкенте.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Московский государственный университет им. М. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности ведущего специалиста Государственного фонда развития молодежной политики.

В 2006-2009 гг. — и.о. гл. специалиста; гл. специалист; эксперт Департамента общественно-политической работы Министерства культуры и информации РК.

С февраля по ноябрь 2009 г. являлся помощником депутата Мажилиса Парламента РК.

В 2009-2011 гг. — консультант Секретариата Государственного секретаря РК.

В 2011-2012 гг. — эксперт; консультант Центра стратегических разработок и анализа АП РК.

С мая 2012 года по настоящее время — заведующий сектором пресс-службы Президента РК.



