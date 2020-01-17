Канат Джумабаев назначен исполнительным директором Фонда Первого Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНОРМ – Джумабаев Канат Несипбаевич назначен исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Джумабаев Канат Несипбаевич родился в 1965 году. Выпускник Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова. Окончил школу подготовки специалистов для внешнеэкономической деятельности Московского Государственного института Международных отношений МИД СССР.

Ранее он работал председателем правления ТОО «КазАстыкТранс», в системе Управления делами президента Республики Казахстан, с 2014 года был президентом АО «ЛОК «Алатау». Имеет большой опыт работы в государственных органах и частном бизнесе как в Республике Казахстан, так и за рубежом.

С декабря 2016 года по 25 марта 2019 года был исполнительным директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

С 25 марта 2019 года был заместителем исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Фото: static.365info.kz