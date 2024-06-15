Канат Доспаев возглавил ДЧС Акмолинской области
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан начальником департамента по ЧС Акмолинской области назначен полковник Канат Доспаев, который ранее занимал должность заместителя начальника департамента по ЧС Западно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Канат Доспаев родился в 1980 году в Акмолинской области.
В 2002 году окончил Кокшетауский технический институт АЧС Республики Казахстан по специальности «пожарная безопасность».
В органах гражданской защиты с 1998 года. Проходил службу на различных должностях.
В 2014 году заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.
В 2022 году заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.