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    22:45, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Канат Доспаев возглавил ДЧС Акмолинской области

    Канат Доспаев
    Фото: пресс-служба МЧС РК

    Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан начальником департамента по ЧС Акмолинской области назначен полковник Канат Доспаев, который ранее занимал должность заместителя начальника департамента по ЧС Западно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Канат Доспаев родился в 1980 году в Акмолинской области.

    В 2002 году окончил Кокшетауский технический институт АЧС Республики Казахстан по специальности «пожарная безопасность».

    В органах гражданской защиты с 1998 года. Проходил службу на различных должностях.

    В 2014 году заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

    В 2022 году заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

    Теги:
    ДЧС МЧС Регионы Казахстана Назначения Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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