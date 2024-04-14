Канат Бозумбаев проверил готовность ЗКО к пику половодья

Вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев совершил облет Уральска и русла реки Жайык до границы с РФ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

13 апреля на реке Урал (Жайык) на гидрологическом посту Уральска уровень воды составил 743 см при опасном уровне в 850 см. На большинстве внутренних рек области пики половодья прошли.

Начало пика половодья на реке Жайык в связи с поступлением воды с РФ ожидается 17 апреля через гидропост с. Январцево. В Уральск поступление воды прогнозируется 20–21 апреля. В этой связи Канат Бозумбаев поручил привлечь дополнительно 750 ед. техники в ЗКО для готовности к пику половодья. Из них 100 планируется направить населенным пунктам вверх по течению реки Жайык, 500 — для Уральска и еще 150 — вниз по течению реки. Кроме этого, дано поручение укрепить дамбы и заградительные сооружения вокруг населенных пунктов.

Сейчас в аварийно-спасательных работах задействовано 6533 человека, 915 единиц техники, 21 водооткачивающее средство, 32 плавательных средства, 5 воздушных судов.

В ходе рабочей поездки Канат Бозумбаев проверил работы по возведению защитных сооружений и дамб в населенных пунктах, расположенных в пойме реки и находящихся в зоне риска затопления. Среди них село Январцево, село Жарсуат, Бурлинский район.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Также Вице-премьер провел заседание штаба, заслушал отчеты и прогнозы специалистов из МЦРИАП, «Казгидромета», МВРИ, МЧС и независимых экспертов.