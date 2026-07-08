Канат Бозумбаев провел встречу с руководством гонконгских компаний Towngas и Full Vision Capital

Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Канат Бозумбаев провел встречу с делегацией гонконгских компаний Towngas и Full Vision Capital, которую возглавил управляющий партнер Full Vision Capital, исполнительный директор и директор по инвестициям Towngas Алан Чан, передает Kazinform.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сфере «зеленой» энергетики, устойчивого авиационного топлива, современных систем накопления электроэнергии и развития города Алатау.

Канат Бозумбаев отметил, что Казахстан последовательно реализует политику энергетического перехода и заинтересован в привлечении международных инвесторов и передовых технологий. В качестве приоритетной площадки для локализации проектов была обозначена территория Alatau City, где действует специальный правовой режим, предусматривающий стабильные условия для инвесторов, налоговые и таможенные преференции, а также сопровождение проектов по принципу «одного окна».

Фото: пресс-служба Правительства РК

В ходе переговоров стороны рассмотрели перспективы внедрения в Казахстане технологий долгосрочного хранения электроэнергии EnerVenue, которые могут быть востребованы для обеспечения надежного энергоснабжения центров обработки данных и объектов критической инфраструктуры. Кроме того, обсуждены возможности реализации проекта по строительству завода по производству устойчивого авиационного топлива (SAF) на базе технологий EcoCeres, а также вопросы переработки сельскохозяйственной продукции и отходов.

Отдельное внимание участники встречи уделили развитию проектов в сфере возобновляемой энергетики и внедрению решений Towngas Smart Energy, включая крышные солнечные электростанции и интеллектуальные энергетические системы. Было отмечено, что создаваемый как современный устойчивый город Alatau City может стать пилотной площадкой для комплексного внедрения подобных технологий с последующим масштабированием успешных решений в других регионах Казахстана.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Компании Towngas и Full Vision Capital входят в число ведущих международных игроков в сфере «зеленой» экономики. Towngas является крупнейшей газовой и энергетической компанией Гонконга с более чем 160-летней историей, обслуживает свыше 100 млн потребителей в Китае и развивает проекты в области устойчивого авиационного топлива, накопления электроэнергии, возобновляемой энергетики и полупроводниковых технологий. Full Vision Capital специализируется на инвестициях в высокотехнологичные проекты, связанные с энергетическим переходом и устойчивым развитием.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии долгосрочного сотрудничества и договорились продолжить предметную проработку инвестиционных проектов.