Канат Бозумбаев принял участие в работе 22-ой международной нефтегазовой выставки

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - 11-12 ноября министр энергетики РК Канат Бозумбаев принял участие в работе 22-ой международной нефтегазовой выставки и конференции (ADIPEC), проводимой ежегодно в городе Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В этом году она посвящена обсуждению будущего развития нефтегазовой отрасли.

В конференции также приняли участие государственный министр ОАЭ Султан Ахмед Аль-Джабер, министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль Мохаммед Аль-Мазруи, экс- государственный секретарь США Кондолиза Райс, министр нефти и природного газа Индии Шри Дхармендра Прадхан, Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, министры нефтегазовых отраслей Европы, Азии, Африки и другие официальные лица.

На полях конференции К.Бозумбаев провел встречу с министром энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль Мохаммедом Аль-Мазруи. В рамках данной встречи были обсуждены перспективы развития двусторонних взаимоотношений в курируемых отраслях.

Также проведена встреча с председателем правления компании «Borealis» А.Штерном, в рамках которой стороны обсудили ход реализации проекта по производству полиэтилена в Атырауской области.



