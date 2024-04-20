Канат Бозумбаев поручил разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное из-за паводков имущество

Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев поручил профильным министерствам в двухдневный срок разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное либо испорченное из-за паводков имущество первой необходимости. Об этом передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу Правительства.

В перечень такого имущества входят: - предметы для хранения и приготовления пищи, - предметы мебели для приема пищи, - предметы мебели для сна, - предметы средств информирования граждан, - предметы средств водоснабжения и отопления.

Выплата этой компенсации будет осуществляться местными исполнительными органами из бюджетных и внебюджетных средств.

Ранее Правительство РК опубликовало памятку – на какую помощь от государства могут рассчитывать граждане, пострадавшие от паводков.

Кроме этого, по поручению Каната Бозумбаева в течение двух дней будет разработан алгоритм оказания финансовой помощи пострадавшим от большой воды владельцам посевных земель и сельхозтоваропроизводителям.