Канат Бозумбаев поручил разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное из-за паводков имущество
Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев поручил профильным министерствам в двухдневный срок разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное либо испорченное из-за паводков имущество первой необходимости. Об этом передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу Правительства.
В перечень такого имущества входят:
- предметы для хранения и приготовления пищи,
- предметы мебели для приема пищи,
- предметы мебели для сна,
- предметы средств информирования граждан,
- предметы средств водоснабжения и отопления.
Выплата этой компенсации будет осуществляться местными исполнительными органами из бюджетных и внебюджетных средств.
Ранее Правительство РК опубликовало памятку – на какую помощь от государства могут рассчитывать граждане, пострадавшие от паводков.
Кроме этого, по поручению Каната Бозумбаева в течение двух дней будет разработан алгоритм оказания финансовой помощи пострадавшим от большой воды владельцам посевных земель и сельхозтоваропроизводителям.