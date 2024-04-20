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    22:30, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Канат Бозумбаев поручил разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное из-за паводков имущество

    Канат Бозумбаев поручил разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное из-за паводков имущество
    Фото: Правительство РК

    Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев поручил профильным министерствам в двухдневный срок разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное либо испорченное из-за паводков имущество первой необходимости. Об этом передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу Правительства.

    В перечень такого имущества входят:

    - предметы для хранения и приготовления пищи,

    - предметы мебели для приема пищи,

    - предметы мебели для сна,

    - предметы средств информирования граждан,

    - предметы средств водоснабжения и отопления.

    Выплата этой компенсации будет осуществляться местными исполнительными органами из бюджетных и внебюджетных средств.

    Ранее Правительство РК опубликовало памятку – на какую помощь от государства могут рассчитывать граждане, пострадавшие от паводков.

    Кроме этого, по поручению Каната Бозумбаева в течение двух дней будет разработан алгоритм оказания финансовой помощи пострадавшим от большой воды владельцам посевных земель и сельхозтоваропроизводителям.

    Теги:
    Подтопления Правительство Наводнение Канат Бозумбаев Паводки в Казахстане Ущерб Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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