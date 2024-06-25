Канат Бозумбаев озвучил замечание акимам подтопленных регионов страны

- Сменятся или не сменятся акимы – этот вопрос вне моей компетенции. Что касается их работы, конечно, все по-разному работают. Но, в целом, общая координация сейчас из центра, из Правительства, из Администрации (Президента - прим. ред). Все акимы сейчас работают по восстановлению жилья, - сказал Канат Бозумбаев на заседании Правительства.