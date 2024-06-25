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    12:00, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Канат Бозумбаев озвучил замечание акимам подтопленных регионов страны

    Канат Бозумбаев
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев прокомментировал возможность отставки кого-то из акимов подтопленных регионов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Сменятся или не сменятся акимы – этот вопрос вне моей компетенции. Что касается их работы, конечно, все по-разному работают. Но, в целом, общая координация сейчас из центра, из Правительства, из Администрации (Президента - прим. ред). Все акимы сейчас работают по восстановлению жилья, - сказал Канат Бозумбаев на заседании Правительства. 

    Заместителя Премьер-министра попросили дать оценку работе акимов подтопленных регионов в части восстановления жилья. 

    - Мы сейчас в процессе, работаем. Сейчас только 40% восстановили. Пока рано говорить. Замечание только одно – надо быстрее и качественнее это делать, - отметил зампремьера.

    Теги:
    Правительство РК Работа Акимат Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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