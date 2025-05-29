Канат Бозумбаев озвучил ключевые направления государственной водной политики

В своем выступлении он выразил признательность Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций за активное содействие в организации форума и поддержку усилий Казахстана по преодолению климатических вызовов.

Как отметил Канат Бозумбаев, в условиях стремительно меняющегося климата страны Центральной Азии сталкиваются с нарастающими проблемами в сфере водных ресурсов — это снижение водности рек, учащающиеся засухи, наводнения. В этой связи вопросы эффективного водопользования приобретают особую актуальность и приоритет на уровне государственной политики.

На сессии вице-премьер озвучил ключевые направления государственной водной политики:

Первое. Развитие и модернизация водохозяйственной инфраструктуры. Предусматривается строительство 42 новых и реконструкции 30 существующих водохранилищ, а также модернизация более 14 тыс. км ирригационных каналов. Это позволит увеличить площадь орошаемых земель, повысить устойчивость к чрезвычайным ситуациям и обеспечить стабильное водоснабжение отраслей экономики.

Второе. Повышение эффективности использования водных ресурсов. Казахстан проводит активную работу по внедрению водосберегающих технологий в сельском хозяйстве. В частности, увеличена доля субсидирования затрат на создание оросительных систем и приобретение оборудования капельного и дождевального орошения с 50% до 80%.

Третье. Цифровизация водного сектора. Создается цифровая платформа hydro.gov.kz, где будет сформирован единый водный кадастр. Ведется работа по цифровизации более 3,5 тыс. км оросительных каналов и автоматизации системы водоучета.

Четвертое. Совершенствование нормативно-правовой базы. Проводится актуализация законодательства в сфере водных ресурсов с учетом современных экологических и технологических требований.

Пятое. Укрепление международного сотрудничества. Казахстан активно взаимодействует с соседними государствами по вопросам рационального использования трансграничных водных ресурсов. Подписан ряд межправительственных соглашений, осуществляется обмен гидрологической и гидрохимической информацией, согласовываются режимы водопользования и координируются действия при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Особое внимание уделяется сотрудничеству в рамках Международного фонда спасения Арала (МФСА). Казахстан неизменно демонстрирует приверженность обязательствам в рамках Фонда и выступает за дальнейшее совершенствование его организационной структуры и договорно-правовой базы.

— Мы возлагаем большие надежды на предстоящие договоренности по реформированию МФСА, направленные на повышение эффективности деятельности этой важной региональной организации с учетом интересов всех стран Центральной Азии, — подчеркнул Канат Бозумбаев.

В завершении выступления вице-премьер отметил необходимость ускоренного принятия решений по водным вопросам и повышению устойчивости государств региона к климатическим и природным рискам.