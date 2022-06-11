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Канат Бозумбаев освобожден от должности акима Алматинской области
11 Июня 2022 11:54

Канат Бозумбаев освобожден от должности акима Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Указом Президента РК новым акимом Алматинской области назначен Марат Султангазиев, передает МИА «Казинформ».

Канат Бозумбаев Указом Главы государства освобожден от должности акима Алматинской области в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщается на официальном сайте Президента РК.


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