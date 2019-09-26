Канат Бозумбаев: Мы будем выполнять обязательства в рамках ОПЕК+
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Канат Бозумбаев заявил, что Казахстан будет соблюдать соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, но в перспективе наращивать объемы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Казахстан привержен своим обязательствам. Ряд стран сомневались в наших возможностях выполнения обязательств. До конца этой сделки мы останемся в том коридоре, который гарантировали коллегам. Надеемся, что эта сделка, в том или ином виде, будет продолжена. Это правильная инициатива. Хочу сделать заявление, что мы, как ответственный партнер, будем выполнять обязательства. Мы считаем, что в среднесрочных планах мы будем продолжать реализацию наших крупных проектов. Это, в первую очередь, расширение Тенгиза, продление полки добычи на Карачаганаке, увеличение добычи на Кашагане», - сказал Канат Бозумбаев на площадке форума KAZENERGY в Нур-Султане.
«Предполагаем, что мы в рамках ОПЕК+, конечно, будем выполнять свои обязательства, но в среднесрочной перспективе будем наращивать объем добычи нефти к 2023-2025 годам. А до этого времени мы в любом случае будем находиться в коридоре где-то 1,8-1,9 млн баррелей в сутки. Мы так и предполагаем себя вести», - заявил глава Минэнерго.
Напомним, ранее на площадке форума Канат Бозумбаев прокомментировал и мировые прогнозы по запасам нефти.
- Безопасность поставок нефти на мировой рынок выходит на первый план – Канат Бозумбаев
- Казахстан избран вице-председателем XXIII Конгресса ИНТОСАИ
- 3 млн штрафа за взятку в 100 тысяч тенге заплатит руководитель райотдела в СКО
- К 2027 году Казахстан ожидает добычу газа на уровне 80 млрд кубометров
- Костанайские госслужащие смогут планировать своё карьерное продвижение
- Айгуль Кыдырбаева: Административная юстиция способствует прозрачности в работе госорганов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана