Канат Бозумбаев: Мы будем выполнять обязательства в рамках ОПЕК+

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Канат Бозумбаев заявил, что Казахстан будет соблюдать соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, но в перспективе наращивать объемы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан привержен своим обязательствам. Ряд стран сомневались в наших возможностях выполнения обязательств. До конца этой сделки мы останемся в том коридоре, который гарантировали коллегам. Надеемся, что эта сделка, в том или ином виде, будет продолжена. Это правильная инициатива. Хочу сделать заявление, что мы, как ответственный партнер, будем выполнять обязательства. Мы считаем, что в среднесрочных планах мы будем продолжать реализацию наших крупных проектов. Это, в первую очередь, расширение Тенгиза, продление полки добычи на Карачаганаке, увеличение добычи на Кашагане», - сказал Канат Бозумбаев на площадке форума KAZENERGY в Нур-Султане.

«Предполагаем, что мы в рамках ОПЕК+, конечно, будем выполнять свои обязательства, но в среднесрочной перспективе будем наращивать объем добычи нефти к 2023-2025 годам. А до этого времени мы в любом случае будем находиться в коридоре где-то 1,8-1,9 млн баррелей в сутки. Мы так и предполагаем себя вести», - заявил глава Минэнерго.

Напомним, ранее на площадке форума Канат Бозумбаев прокомментировал и мировые прогнозы по запасам нефти.