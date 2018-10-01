Канат Бозумбаев: Карачаганак имеет особое значение для экономики Казахстана

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Месторождение Карачаганак имеет особое значение для экономики Казахстана. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев на встрече с активом Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К.Бозумбаев также отметил, что министерство, совместно с акиматами и предприятиями топливно-энергетического комплекса региона принимает меры для повышения социальной ответственности. Например, от руководства компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в.» можно ожидать эффективных мер по повышению зарплаты сотрудникам с низкой зарплатой.

Эта компания в годы развития Карачаганака выделила на развитие социальной инфраструктуры ЗКО 342 миллиона долларов США. Построено 14 объектов здравоохранения, 28 - образования, 12 культурно-спортивных объектов. В целом, на развитие социальной инфраструктуры компанией ежегодно предусматривается 20 миллионов долларов.





«Достигнуто урегулирование спорных вопросов с акционерами Карачаганакского проекта, длившееся более трех лет. Общая финансовая стоимость этого урегулирования для республики составляет 1,7 миллиарда долларов США, из них 1,3 миллиарда долларов государство получит в ближайшие годы», - сообщил К.Бозумбаев.

По его словам, Консорциум обязался своевременно реализовать инвестиционные проекты, важные для будущего развития Карачаганака. По предварительным данным, объем инвестиций составит 5 миллиардов долларов США. Если считать цену на нефть 80 долларов за баррель, то рост доходов Казахстана до 2037 года может составить около 23,5 миллиардов долларов США.

Автор: Ельжан Ералы