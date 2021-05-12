Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Назначения

Канат Баедилов освобожден от должности вице-министра финансов

Редактор:  
Гульмира Байзакова
12 Мая 2021, 18:43
Канат Баедилов освобожден от должности вице-министра финансов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Баедилов Канат Ескендирович освобожден от должности вице-министра финансов в связи с переходом на другую работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Канат Баедилов родился в 1967 году в Алматинской области. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, Казахский национальный университет им. аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 1991 году старшим контролером–ревизором Контрольно-ревизионного управления по Алматинской области Алматинского областного финансового управления. В разные годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Министерства финансов РК. С мая 2017 года и по настоящее время являлся вице-министром финансов РК.

Отставки  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане