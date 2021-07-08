Каналы поставок опийных наркотиков из соседних стран выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КНБ РК с зарубежными партнерами провел две международные операции по пресечению каналов контрабандных поставок опийных наркотиков из Кыргызстана и Узбекистана в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Стремительное и глобальное распространение наркотиков наносит непоправимый ущерб здоровью нации и негативно влияет на генофонд страны. Одной из основных наркоугроз для Республики Казахстан является т.н. «афганский фактор».

«Нестабильная обстановка в Афганистане способствует активизации наркопотоков через страны Центральной Азии в Россию и Европу. В этих условиях Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан во взаимодействии с инопартнерами в июне 2021 года реализованы две международные операции по пресечению каналов контрабандных поставок опийных наркотиков из Кыргызстана и Узбекистана в Казахстан», - говорится в сообщении ведомства.

В результате спецопераций не допущено поступление в Казахстан 12,3 кг тяжелых наркотических средств.

«На территории Узбекистана и Казахстана с поличным задержаны четыре участника транснациональных наркоструктур. При изъятии из тайника наркотиков, доставленных из Кыргызской Республики, в Таразе задержан наркокурьер – гражданин Республики Казахстан «А», ранее судимый за аналогичное наркопреступление. Фигуранты признали вину и сотрудничают со следствием», - сообщили в КНБ.

Максимальный срок за наркопреступления - 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к наркотрафику.



