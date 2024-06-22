Канализационно-очистные сооружения в Таразе заработают только в 2028 году
Город Тараз является единственным областным центром в стране, где не очищается канализационная вода. В местном акимате рассказали, когда запустят канализационно-очистные сооружения, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сточные воды города фильтруются на полях площадью более 200 гектаров и очищаются путем просачивания в землю и испарения. Поля фильтрации могут принимать до 43 тыс кубометров стоков в сутки, однако поступает — 70-80 тыс кубометров, что превышает проектные параметры. Гидравлическая перегрузка может привести к загрязнению грунтовых вод и представляет значительный риск для здоровья населения.
Местный акимат обещает, что этот проблемный вопрос будет решен в 2028 году.
- Для строительства очистных сооружений Европейским банком выделен грант в размере 250 млн тенге и профинансированы работы по технико-экономическому обоснованию проекта. Это обоснование разработала словенская компания «CECT Consulting» и передала на государственную экспертизу. Для заключения соглашения ЕРC, Евразийский банк развития проводит конкурс, в котором участвует строительная компания международного уровня. Строительство канализационных очистных сооружений в городе Таразе планируется начать в 2025 году и завершить в 2027 году. С 2028 года будет возможность полной очистки сточных вод, - пояснил заместитель акима города К. Исмаил.