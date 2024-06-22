Канализационно-очистные сооружения в Таразе заработают только в 2028 году

Город Тараз является единственным областным центром в стране, где не очищается канализационная вода. В местном акимате рассказали, когда запустят канализационно-очистные сооружения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сточные воды города фильтруются на полях площадью более 200 гектаров и очищаются путем просачивания в землю и испарения. Поля фильтрации могут принимать до 43 тыс кубометров стоков в сутки, однако поступает — 70-80 тыс кубометров, что превышает проектные параметры. Гидравлическая перегрузка может привести к загрязнению грунтовых вод и представляет значительный риск для здоровья населения.

Местный акимат обещает, что этот проблемный вопрос будет решен в 2028 году.