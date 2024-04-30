Канализационный коллектор в Экибастузе требует срочного ремонта

В аварийном состоянии находятся больше 2 километров труб канализационной системы Экибастуза. Верхняя часть трубопровода уже частично обрушилась, передает корреспондент агентства Kazinform.

В 2024 году на проблемном участке произошло две аварии, последняя — месяц назад.

— В аварийном состоянии находятся 2 260 метров сети, износ составляет более 90%. Из-за множественных трещин и частичного обрушения верхней части трубопровода снижена пропускная способность и регулярно возникают аварийные ситуации, — сообщили в пресс-службе акимата области.

Фото: Валерия Бугаева

На заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС был поднят вопрос о незамедлительном начале ремонтно-восстановительных работ. Есть шанс обойтись «малой кровью»: провести реконструкцию коллектора можно бестраншейным способом — методом санации.

— Необходимо использовать все инструменты, возможности и средства для восстановления важного для жизнедеятельности города коммунального объекта, — прокомментировал аким области Асаин Байханов.

Другой важный для города вопрос — теплосети. Строительство тепломагистрали ТМ-7/1, протяженностью 3,5 километра на данный момент завершено. Трубопровод прошел гидравлические и температурные испытания. До 5 мая восстановят благоустройство, участок заасфальтируют.

Напомним, строилась ТМ-7 для того, чтобы устранить разбалансировку системы теплоснабжения города, когда один район испытывает перегрев, а второй недополучает тепло.

Также выполнено строительство 12 километров трубопровода технической воды. Он позволит бесперебойно подавать техническую воду для экибастузской ТЭЦ. В ближайшее время проведут испытания, после чего водовод будет введен в эксплуатацию.